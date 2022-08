VIDEO – Altra meraviglia di Insigne col Toronto: gol in sforbiciata! (Di domenica 28 agosto 2022) L’avventura di Insigne al Toronto sta proseguendo per il verso giusto. Il talento di Frattamaggiore ha lasciato Napoli quest’estate dopo un’intera carriera con la maglia azzurra (prestiti a parte) e per la prima volta ha affrontato un’avventura all’estero. Il suo impatto in Usa è stato molto positivo, con diversi gol messi a segno. Nella nottata il suo score si è nuovamente con la rete contro il Charlotte: ben 4 reti messe a segno in 7 partite in MLS. Lorenzo Insigne!!!!! A bike at the back-post makes it 1-0. #TFCLive pic.twitter.com/0cVeBgpARl— Major League Soccer (@MLS) August 28, 2022 Insigne ha aperto la gara di stanotte segnando il gol che ha sbloccato il match al 49? con una bellissima sforbiciata al volo sul corner battuto da Bernardeschi. Il Magnifico ha poi ricambiato il favore all’ex Juventus ... Leggi su spazionapoli (Di domenica 28 agosto 2022) L’avventura dialsta proseguendo per il verso giusto. Il talento di Frattamaggiore ha lasciato Napoli quest’estate dopo un’intera carriera con la maglia azzurra (prestiti a parte) e per la prima volta ha affrontato un’avventura all’estero. Il suo impatto in Usa è stato molto positivo, con diversi gol messi a segno. Nella nottata il suo score si è nuovamente con la rete contro il Charlotte: ben 4 reti messe a segno in 7 partite in MLS. Lorenzo!!!!! A bike at the back-post makes it 1-0. #TFCLive pic.twitter.com/0cVeBgpARl— Major League Soccer (@MLS) August 28, 2022ha aperto la gara di stanotte segnando il gol che ha sbloccato il match al 49? con una bellissima sforbiciata al volo sul corner battuto da Bernardeschi. Il Magnifico ha poi ricambiato il favore all’ex Juventus ...

