Viabilità Roma Regione Lazio del 28-08-2022 ore 13 | 30

(Di domenica 28 agosto 2022)DEL 28 AGOSTOORE 13:20 FEDERICO DI LERNIA BEN TROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAIN APERTURA LE AUTOSTRADE: SULLA A1-NAPOLI CI SONO CODE PER UN INCIDENTE IN DIREZIONETRA ANAGNI E COLLEFERRO SULLA A24TERMANO CODE PER INCIDENTE ALTEZZA BARRIERAEST IN DIREIZONESUL RACCORDO ANULARE, LA CIRCONE E’ AL MOMENTO SCORREVOLE SI RALLENTA SULLA CASSIA BIS CAUSA LAVORI, IN USCITA DAL RACORDO IN DIREZIONE VITERBO A SUD SU VIA LITORANEA CI SONO RALLENTAMENTI NELLE DUE DIREZIONI, TRA TOR PATERNO E ANZIO IL TRASPORTO PUBBLICO: SONO PARTITI I LAVORI SULLA LINEA FERROVIARIA METRE (-LIDO) IN ORARIO DIURNO DAL LUNEDI AL ...