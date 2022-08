Vi ricordate Lorenzo Flaherty del Grande Fratello VIP 2? Ecco che fine ha fatto (Di domenica 28 agosto 2022) In molti ricorderanno l’attore Lorenzo Flaherty per la sua partecipazione al Grande Fratello Vip 2. Da quel momento, però, è trascorso molto tempo e in molti si sono chiesti che fine abbia fatto. Per scoprirlo, allora, siamo andati a dare un occhiata al suo profilo Instagram Chi conosce il bel Lorenzo soltanto per la sua partecipazione al noto reality, resterà stupito nell’apprendere che sia un attore con alle spalle una Grande carriera nel cinema e in TV. Il suo debutto sul Grande schermo risale al 1986 con Dèmoni 2... L'incubo ritorna di Lamberto Bava. La sua prima vera fama, però, arriva qualche anno più tardi. Dovrà infatti aspettare il 1988 per interpretare un turbolento giovinastro in Appuntamento a Liverpool e far iniziare a ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di domenica 28 agosto 2022) In molti ricorderanno l’attoreper la sua partecipazione alVip 2. Da quel momento, però, è trascorso molto tempo e in molti si sono chiesti cheabbia. Per scoprirlo, allora, siamo andati a dare un occhiata al suo profilo Instagram Chi conosce il belsoltanto per la sua partecipazione al noto reality, resterà stupito nell’apprendere che sia un attore con alle spalle unacarriera nel cinema e in TV. Il suo debutto sulschermo risale al 1986 con Dèmoni 2... L'incubo ritorna di Lamberto Bava. La sua prima vera fama, però, arriva qualche anno più tardi. Dovrà infatti aspettare il 1988 per interpretare un turbolento giovinastro in Appuntamento a Liverpool e far iniziare a ...

