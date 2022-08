Verona Ilicic, lo sloveno il sogno ma Marroccu valuta due alternative (Di domenica 28 agosto 2022) Il Verona continua a sognare l’arrivo di Ilicic dall’Atalanta, ma intanto Marroccu pensa anche a due alternative Il Verona continua a sognare l’arrivo di Ilicic dall’Atalanta, ma intanto Marroccu pensa anche a due alternative. Secondo quanto riportato da L’Arena, il mercato in casa Hellas ruota attorno al possibile arrivo dello sloveno. Gli agenti al lavoro per mediare ma la società sta valutando anche Pereiro del Cagliari e Verdi del Torino come idee last minute per rinforzare l’attacco a disposizione di Cioffi. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 28 agosto 2022) Ilcontinua a sognare l’arrivo didall’Atalanta, ma intantopensa anche a dueIlcontinua a sognare l’arrivo didall’Atalanta, ma intantopensa anche a due. Secondo quanto riportato da L’Arena, il mercato in casa Hellas ruota attorno al possibile arrivo dello. Gli agenti al lavoro per mediare ma la società stando anche Pereiro del Cagliari e Verdi del Torino come idee last minute per rinforzare l’attacco a disposizione di Cioffi. L'articolo proviene da Calcio News 24.

DiMarzio : #Calciomercato | @HellasVeronaFC, trattativa in corso per Josip #Ilicic ???? - tuttoatalanta : Da Verona, Ilicic resta il grande sogno - Giulianomercato : Il #Verona questi giorni diversi contatti per #Ilicic si deve trovare una mediazione sullo stipendio è troppo alto per il Verona. - calciomercato_m : MERCATO - Atalanta, Ilicic in uscita: su di lui c'è il pressing del Verona - petrazzuolo : RT @napolimagazine: MERCATO - Atalanta, Ilicic in uscita: su di lui c'è il pressing del Verona -