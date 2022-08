Verona-Atalanta oggi in tv: canale, orario e streaming Serie A 2022/2023 (Di domenica 28 agosto 2022) L’orario e le indicazioni per vedere in diretta Verona-Atalanta, partita valida per la terza giornata della Serie A 2022/2023. Appuntamento con il fischio d’inizio alle 18:30 di domenica 28 agosto nella cornice del Marcantonio Bentegodi. Obiettivo riscatto per gli scaligeri, che hanno faticato parecchio in quest’avvio di stagione – anche per via di una rosa molto rinnovata rispetto allo scorso anno – ed inseguono la loro prima vittoria. Proverà a mettere loro i bastoni tra le ruote l’Atalanta, imbattuta in queste due prime gare e favorita secondo i bookmakers. Chi conquisterà i tre punti? Il match sarà trasmesso in diretta e in esclusiva su Dazn. Pagando un ticket da 5 euro al mese, tuttavia, gli abbonati Sky potranno vederlo in tv sul canale 214 ... Leggi su sportface (Di domenica 28 agosto 2022) L’e le indicazioni per vedere in diretta, partita valida per la terza giornata della. Appuntamento con il fischio d’inizio alle 18:30 di domenica 28 agosto nella cornice del Marcantonio Bentegodi. Obiettivo riscatto per gli scaligeri, che hanno faticato parecchio in quest’avvio di stagione – anche per via di una rosa molto rinnovata rispetto allo scorso anno – ed inseguono la loro prima vittoria. Proverà a mettere loro i bastoni tra le ruote l’, imbattuta in queste due prime gare e favorita secondo i bookmakers. Chi conquisterà i tre punti? Il match sarà trasmesso in diretta e in esclusiva su Dazn. Pagando un ticket da 5 euro al mese, tuttavia, gli abbonati Sky potranno vederlo in tv sul214 ...

