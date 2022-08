Verona - Atalanta | le pagelle | Okoli alza un muro | 7 Lazovic 7 non basta all' Hellas

DiMarzio : #SerieA | @HellasVeronaFC, la probabile formazione contro l'@Atalanta_BC - Atalanta_BC : #VeronaAtalanta | KICK-OFF ?? Inizia ora la partita. FORZA RAGAZZI! ?? Kick-off in Verona. C'MON LADS! #SerieATIM… - im_jordanv : ???? | FT. Hellas Verona 0-1 Atalanta 3 punti pesantissimi per la Dea a Verona. Dopo un 1T osceno, reagiscono nel 2T… - AleDigio89 : RT @cmdotcom: #SerieA: l'Atalanta vince a Verona ed è 1? . Salernitana, 4 schiaffi alla Samp: in gol tutti i nuovi. Lecce-Empoli 1-1 https… - TheItalianBeef : Sassuolo Milan 2-3 Inter Cremonese 4-0 Roma Monza 2-0 Empoli Verona 2-1 Sampdoria Lazio 1-6 Udinese Fiorentina 2-1… -

Dopo 41' da spettatore, chiude bene lo specchio a Lookman, come nella ripresa a Malinovskyi, Zortea e Toloi. Però sul tiro di Koopmeiners forse è coperto e parte con un attimo di ritardo Non perderti ...Commenta per primo Al termine del mach contro il, il centrocampista dell'Teun Koopmeiner s ha parlato ai microfoni di DAZN : 'Sono molto felice e contento per il mio gol e per il risultato'. Seconda vittoria in trasferta. Ora vincere ...I risultati e i marcatori delle sfide della 3^ giornata di Serie A tra: Salernitana-Sampdoria, Verona-Atalanta e Lecce-Empoli ...L’Atalanta risponde al 40' con un tiro di Lookman, nella circostanza è bravo Montipò a deviare di pugno in angolo. L’Atalanta macina gioco e continua ad attaccare, ma l’Hellas si dimostra non arrendev ...