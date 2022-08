Verona-Atalanta 0-1 | Gasperini | “Male il primo tempo | nella ripresa dovevamo chiuderla”

(Di domenica 28 agosto 2022) Gian Pieroha parlato al termine di0-1, sfida valevole per la terza giornata del campionato di Serie A 2022/2023. Queste le considerazioni del tecnico dei bergamaschi: “La prestazione soprattutto nelnon è stata buona. Nel secondo potevamo chiudere la partita ma non l’abbiamo fatto. Vuol dire che abbiamo margini di miglioramento. Questa squadra è ancora da definire. Sono arrivati tre calciatori nuovi nelle ultime settimane. Dobbiamo ancora trovare la quadra migliore. E’ chiaro che dovremo imparare a conoscere i calciatori non appena terminerà il mercato. Hojlund? E’ un ragazzo giovanissimo, un grande investimento fatto dalla società. E’ uno dei profili su cui l’dovrà puntare. C’erano molte altre squadre su di lui. Mercato chiuso? ...

DiMarzio : #SerieA | @HellasVeronaFC, la probabile formazione contro l'@Atalanta_BC - Atalanta_BC : #VeronaAtalanta | KICK-OFF ?? Inizia ora la partita. FORZA RAGAZZI! ?? Kick-off in Verona. C'MON LADS! #SerieATIM… - sportli26181512 : Verona-Atalanta 0-1, le pagelle: I nerazzurri passano al Bentegodi grazie alla rete di Koopmeiners al 50': un sinis… - sportli26181512 : Verona-Atalanta 0-1: video, gol e highlights: L'Atalanta ottiene la seconda vittoria in altrettante trasferte. Dopo… -

La squadra di Cioffi va vicino al pari con Lazovic (il migliore in campo), ma la sua conclusione a giro sbatte contro la traversa; poi l'sfiora più volte il ...... Mourinho e Allegri non si superano Milan - Bologna 2 - 0: Leao e Giroud gol, rossoneri come Roma, Torino e Lazio Spezia - Sassuolo 2 - 2: Pinamonti riacciuffa i liguri0 - 1, ...Gabriele Cioffi, allenatore dell'Hellas Verona, ha parlato ai microfoni di Dazn al termine della partita del Marcantonio Bentegodi contro l' Atalanta . Il match è terminato col risultato di 0-1, decis ...(Adnkronos) – L’Atalanta batte 1-0 il Verona in un match della terza giornata di Serie A disputato allo stadio ‘Bentegodi’ della città scaligera. L’Atalanta ottiene la seconda vittoria del suo campion ...