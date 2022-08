Venezia: gli indirizzi segreti di due sorelle très chic (Di domenica 28 agosto 2022) Venezia con la sua laguna, le calli, i tramonti e quel fascino intramontabile che si respira solo qui, è un luogo unico e perciò celebre in tutto il mondo. In questo periodo, in particolare, tutti i riflettori sono puntati qui, il Festival di Venezia è alle porte e la Biennale d’Arte è ancora in pieno svolgimento e perciò molte celebs e nn solo ne approfittano per visitare questo posto magico. Per non perderci il meglio della città e farci regalare qualche chicca da local abbiamo chiesto a Viola e Vera Arrivabene Valenti Gonzaga di guidarci nella loro città. Le sorelle e founder di ViBi Venezia, le furlane calzature chic che stanno facendo impazzire tutti, hanno ereditato il fascino e il buon gusto della madre Bianca di Savoia e nel giro di pochi anni si sono ritagliate un ... Leggi su amica (Di domenica 28 agosto 2022)con la sua laguna, le calli, i tramonti e quel fascino intramontabile che si respira solo qui, è un luogo unico e perciò celebre in tutto il mondo. In questo periodo, in particolare, tutti i riflettori sono puntati qui, il Festival diè alle porte e la Biennale d’Arte è ancora in pieno svolgimento e perciò molte celebs e nn solo ne approfittano per visitare questo posto magico. Per non perderci il meglio della città e farci regalare qualcheca da local abbiamo chiesto a Viola e Vera Arrivabene Valenti Gonzaga di guidarci nella loro città. Lee founder di ViBi, le furlane calzatureche stanno facendo impazzire tutti, hanno ereditato il fascino e il buon gusto della madre Bianca di Savoia e nel giro di pochi anni si sono ritagliate un ...

RadioItalia : La Divina si è sposata! Auguri Federica e Matteo ?? Gli sposi raggianti all'uscita dalla chiesa di San Zaccaria a V… - EBustreo : In tutti gli articoli che mi è capitato di leggere ed in tutti i servizi in tv che parlano del prossimo festival de… - Piergiulio58 : Alla mostra del Cinema di Venezia flash-mob sul tappeto rosso per Jafar Panahi e i registi arrestati o perseguitati… - Rosanna26782400 : Gli occhi di Venezia (Omnibus) (Italian Edition) [W5FBTDH] - frogsforhao : RT @laRoyalBlood_: Comunque Venezia è una città carogna e soprattutto non disabled-friendly e anzi, con gli anni è peggiorata Vi spiego il… -