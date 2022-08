Vendemmia salvata dalla pioggia di agosto «Produzione buona per quantità e qualità» (Di domenica 28 agosto 2022) Per il presidente Lamberto Frescobaldi «gli acini sono sani, con bucce croccanti che ci fanno guardare al futuro con serenità». L’estate calda e siccitosa «ha consentito di ridurre al minimo i trattamenti fitosanitari. La Produzione 2022 sarà quasi interamente biologica» Leggi su ilsole24ore (Di domenica 28 agosto 2022) Per il presidente Lamberto Frescobaldi «gli acini sono sani, con bucce croccanti che ci fanno guardare al futuro con serenità». L’estate calda e siccitosa «ha consentito di ridurre al minimo i trattamenti fitosanitari. La2022 sarà quasi interamente biologica»

