SportPesa_IT : Edison Cavani è un nuovo giocatore del Valencia di Gattuso. L'uruguaiano dopo l'esperienza al Manchester United app… - PianetaMilan : #Valencia, #Gattuso su #Cavani: “Sono ottimista, credo che sarà nostro” #Calciomercato - RadioRossonera : La piazza di #Valencia potrebbe tornare a scaldarsi: #Gattuso chiarisce lo stato della trattativa?? - CalcioPillole : Edinson #Cavani è sempre più vicino a vestire la maglia del #Valencia, e a confermarlo è proprio Gennaro #Gattuso:… - PabloChabolas : RT @TuttoMercatoWeb: TMW - Cavani ormai a un passo dal Valencia di Gattuso, si lavora su bonus e dettagli per chiudere -

- Atletico Madrid è l'interessante posticipo della terza giornata della Liga spagnola.contro Simeone, ecco analisi e pronostico. Due No Goal a testa, adesso...e Atletico avevano iniziato bene vincendo al debutto, poi la doccia gelata.ha perso al San Mames di ...Commenta per primo L'allenatore del, Gennaro, in conferenza stampa ha annunciato l'arrivo di Bryan Gil: 'Per Bryan è fatta, il Tottenham ci ha detto che al 90 - 99% è chiusa'.Valencia-Atletico Madrid è l'interessante posticipo della terza giornata della Liga spagnola. Gattuso contro Simeone, ecco analisi e pronostico. Valencia-Atletico Madrid, indovina il risultato esatto ...Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...