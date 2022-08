Val di Susa, 100 No Tav assaltano il cantiere di San Didero: alta tensione con la polizia – Il video (Di domenica 28 agosto 2022) Erano un centinaio gli attivisti No Tav che la scorsa notte hanno preso d’assalto il cantiere di San Didero, in val di Susa, dove è prevista la realizzazione del nuovo autoporto in sostituzione di quello che sarà spostato per i cantieri della stazione internazionale Tav. Incappucciati, hanno attaccato per circa un’ora il cancello del cantiere all’altezza dell’autostrada A32. Hanno strappato con ganci e corde parti di concertina di filo spinato e lanciato pietre contro le forze dell’ordine che, come si vede nel video, hanno risposto con lacrimogeni e idranti. La Digos di Torino sta visionando i filmati della scorsa notte per identificare i responsabili. La dinamica dell’assalto La serata era cominciata al presidio di San Didero con una cena del movimento No Tav. Poi gli attivisti ... Leggi su open.online (Di domenica 28 agosto 2022) Erano un centinaio gli attivisti No Tav che la scorsa notte hanno preso d’assalto ildi San, in val di, dove è prevista la realizzazione del nuovo autoporto in sostituzione di quello che sarà spostato per i cantieri della stazione internazionale Tav. Incappucciati, hanno attaccato per circa un’ora il cancello delall’altezza dell’autostrada A32. Hanno strappato con ganci e corde parti di concertina di filo spinato e lanciato pietre contro le forze dell’ordine che, come si vede nel, hanno risposto con lacrimogeni e idranti. La Digos di Torino sta visionando i filmati della scorsa notte per identificare i responsabili. La dinamica dell’assalto La serata era cominciata al presidio di Sancon una cena del movimento No Tav. Poi gli attivisti ...

CarloCalenda : Con @matteorenzi il 7 settembre organizzeremo una giornata IMBY (in my backyard) una mobilitazione a favore delle i… - corradi70134426 : RT @CarloCalenda: Con @matteorenzi il 7 settembre organizzeremo una giornata IMBY (in my backyard) una mobilitazione a favore delle infrast… - telodogratis : I No Tav attaccano il cantiere in Val di Susa e distruggono il filo spinato - giorgiomule : No Tav: chi si incappuccia vuole fare male. Va fermato. Attacchi a cantiere San Didero, Val di Susa, sono espressio… - Terzo_Polo : RT @CarloCalenda: Con @matteorenzi il 7 settembre organizzeremo una giornata IMBY (in my backyard) una mobilitazione a favore delle infrast… -