Utile idiota della Meloni Enrico Letta | lo schiaffo definitivo | cosa è adesso

(Di domenica 28 agosto 2022) C'è un elenco di cose chee gli altri oppositori di Giorgianon dovrebbero fare e invece stanno facendo, comportandosi da «utili idioti»presidente di Fdi. «Spalle, in gergo teatrale, più o meno consapevolmente al servizioprotagonista. Rilanciano le sue battute, rilanciano i temi che a lei fanno più piacere». Questi e altri «consigli non richiesti» vengono forniti ai vertici del Pd, pubblicamente, da un uomo di sinistra che sa come funzionano le campagne elettorali, perché per anni ha vissuto dell'adrenalina che gli procuravano: Claudio Velardi, che è stato nel Pci, nel Pds e nei Ds accanto a Massimo D'Alema, seguendolo come consigliere anche a palazzo Chigi.fa il lobbista e la mattina, da qualche giorno, si diverte a mettere online il suo ...

Libero_official : L'ex consigliere di D'Alema, #ClaudioVelardi, boccia la strategia del #Pd: 'Polarizzare la campagna elettorale aiut… - Serrachiani1 : @massimomusante @Noiconsalvini Manco un utile idiota! - alessiaing1 : RT @LuisaCerutti7: @CavPaFra17 @giusbrindisi @Jo_fer7 @madforfree @radiosilvana Non è scemo,è un comunista abituato a sputare sui morti È… - stesimo1263 : @Robert46268422 Serviva preparare il terreno con morti e paura per il mega business dei cosiddetti 'vaccini', poi n… - Paolo18030138 : RT @danoris2110: Chiariamo un punto: il governo lo ha fatto cadere Berlusconi. Motivo? Tentare di frenare l'emorragia di voti, sua e di sal… -

ilmessaggero.it

Sul principale quotidiano Gazeta Wyborcza per esempio e ancora su un altro giornale molto diffuso nel paese, Gazeta che ha titolato, rasentando l'offesa: l'di Putin . Nella patria di San ...Alcuni tra i più influenti quotidiani polacchi si sono spinti, addirittura, a definire il pontefice 'l'di Putin' per la sua linea giudicata eccessivamente sbilanciata a favore di Mosca. ... Da «Utile idiota di Putin» a «San Francesco si vergognerebbe»: in Polonia feroci critiche bipartisan a Bergoglio per le frasi su Dugina L'europarlamentare del Pd che ha studiato la penetrazione putiniana nei gangli europei: "Il resto della destra tace e quindi alla fine acconsente. Non c'è da stare tranquilli" ...Città del Vaticano – Le parole pronunciate da Papa Francesco mercoledì scorso all'udienza generale in Vaticano sulla morte della figlia di Dugin, Daria – ...