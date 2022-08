Usate questa bici? Ecco come si può morire: occhio a questo dettaglio (Di domenica 28 agosto 2022) C'è solo un crisantemo di colore viola con il gambo incastrato al cancello d'ingresso della Balocco. Quella che a Fossano viene chiamata la "ditta" di via Santa Lucia. Ma una ditta di 500 dipendenti che ieri hanno seguito alla lettera le indicazioni Susy, la moglie di Alberto Balocco, l'industriale dolciario rimasto fulminato sull'Assietta con l'amico Davide Vigo: «Non fiori, ma opere di bene» e, si legge nel manifesto funebre, «si dispensa dalla visite». La signora Susy ha deciso, contrariamente a quanto era stato ipotizzato, di non allestire alcuna camera ardente, in "ditta" o a casa. L'unico momento pubblico sarà il funerale che si svolgerà lunedì alle 15.30 in Duomo a Fossano e sarà officiato dal vescovo, monsignor Cristiano Bodo, il presule amico di famiglia e vicino di casa, tant' è che la residenza dei Balocco affaccia proprio sull'edificio della curia fossanese. Ha scelto di ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 28 agosto 2022) C'è solo un crisantemo di colore viola con il gambo incastrato al cancello d'ingresso della Balocco. Quella che a Fossano viene chiamata la "ditta" di via Santa Lucia. Ma una ditta di 500 dipendenti che ieri hanno seguito alla lettera le indicazioni Susy, la moglie di Alberto Balocco, l'industriale dolciario rimasto fulminato sull'Assietta con l'amico Davide Vigo: «Non fiori, ma opere di bene» e, si legge nel manifesto funebre, «si dispensa dalla visite». La signora Susy ha deciso, contrariamente a quanto era stato ipotizzato, di non allestire alcuna camera ardente, in "ditta" o a casa. L'unico momento pubblico sarà il funerale che si svolgerà lunedì alle 15.30 in Duomo a Fossano e sarà officiato dal vescovo, monsignor Cristiano Bodo, il presule amico di famiglia e vicino di casa, tant' è che la residenza dei Balocco affaccia proprio sull'edificio della curia fossanese. Ha scelto di ...

