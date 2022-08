Usa-Cina, risale la tensione. a Pechino: Navi da guerra americane nelle acque internazionali di Taiwan (Di domenica 28 agosto 2022) Il transito di due Navi da guerra degli Stati Uniti attraverso le acque internazionali nello Stretto di Taiwan ha sollevato forte allarme a Pechino, che da fonti militari si e’ detta pronta a rispondere “a qualsiasi provocazione”. Ad annunciare il passaggio “di routine” e’ stata oggi la 7ma flotta della Marina statunitense, precisando in una nota che gli incrociatori missilistici Uss Antietam e Uss Chancellorsville hanno attraversato “acque in cui si applicano le liberta’ di Navigazione e sorvolo in alto mare in conformita’ con il diritto internazionale”. Nel documento Washington sottolinea che le due Navi “transitavano attraverso un corridoio nello Stretto che e’ al di la’ del mare territoriale di qualsiasi Stato costiero” e che il ... Leggi su ildenaro (Di domenica 28 agosto 2022) Il transito di duedadegli Stati Uniti attraverso lenello Stretto diha sollevato forte allarme a, che da fonti militari si e’ detta pronta a rispondere “a qualsiasi provocazione”. Ad annunciare il passaggio “di routine” e’ stata oggi la 7ma flotta della Marina statunitense, precisando in una nota che gli incrociatori missilistici Uss Antietam e Uss Chancellorsville hanno attraversato “in cui si applicano le liberta’ digazione e sorvolo in alto mare in conformita’ con il diritto internazionale”. Nel documento Washington sottolinea che le due“transitavano attraverso un corridoio nello Stretto che e’ al di la’ del mare territoriale di qualsiasi Stato costiero” e che il ...

