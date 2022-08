Uomini e Donne, rottura totale tra Luca Salatino e Matteo Ranieri? Il motivo (Di domenica 28 agosto 2022) Chi segue Luca Salatino e Matteo Ranieri su Instagram, si è reso conto che i due ex tronisti si ignorano da ormai oltre un mese. La loro tanto decantata amicizia fraterna sembra sfumata nel nulla e c’è chi mormora che sia per colpa di un terzo incomodo, ovvero Soraia Ceruti, la fidanzata di Luca che non gradirebbe molto la presenza troppo assillante di Matteo tra di loro. Uomini e Donne, Federica Aversano avvistata a Roma: è lei la nuova tronista? L’ex corteggiatrice di Matteo Ranieri si è recata nella Capitale e il popolo del web ha subito drizzato le antenne Uomini e Donne ... Leggi su anticipazionitv (Di domenica 28 agosto 2022) Chi seguesu Instagram, si è reso conto che i due ex tronisti si ignorano da ormai oltre un mese. La loro tanto decantata amicizia fraterna sembra sfumata nel nulla e c’è chi mormora che sia per colpa di un terzo incomodo, ovvero Soraia Ceruti, la fidanzata diche non gradirebbe molto la presenza troppo assillante ditra di loro., Federica Aversano avvistata a Roma: è lei la nuova tronista? L’ex corteggiatrice disi è recata nella Capitale e il popolo del web ha subito drizzato le antenne...

