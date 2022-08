Ungheria | lo studio | Troppe donne istruite | a rischio natalità ed economia

(Di domenica 28 agosto 2022) Il risultato di una ricerca condotta in ambienti vicini a Victor Orbán mette in guardia 'sui rischi' dell'istruzione femminile: 'Così non si fanno figli e gli uomini potrebbero sentirsi ...

Corriere : I consiglieri di Orbán: «Troppe laureate, a rischio i maschi e anche la natalità» - antocoppola87 : RT @Corriere: I consiglieri di Orbán: «Troppe laureate, a rischio i maschi e anche la natalità» - COOPapERino21 : RT @MilaSpicola: I consiglieri di Orbán: «Troppe laureate, a rischio i maschi e anche la natalità» ?@matteosalvinimi?, ma dice sul serio a… - FilippoDMaver : RT @mariamasi14: Mi pare arrivato il momento di vietate la scuola alle donne. Un attimo chiamo i talebani per chiedere come si sono mossi l… - laviniamainardi : …. I consiglieri di Orbán: «Troppe laureate, a rischio i maschi e anche la natalità» …. @corriere -

Il risultato di una ricerca condotta in ambienti vicini a Victor Orbán mette in guardia "sui rischi" dell'istruzione femminile: "Così non si fanno figli e gli uomini potrebbero sentirsi discriminati" ...Il rapporto sui «rischi economici»: è polemica. Intanto, su Facebook, il deputato dell'opposizione Endre Tóth ha scritto che parlare di attitudini maschili e femminili «è una totale assurdità scientif ...