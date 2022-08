Ungheria | battaglia di genere | “I consiglieri di Orbán vogliono le donne a casa senza istruzione“

(Di domenica 28 agosto 2022) Meglio meno colte ma più materne? Così parrebbe, o almeno e quanto sosterebbero le massime cariche del governo ungherese in un rapporto che ha scatenato un tourbillon di polemiche e perplessità. Il motivo? Il fenomeno dell’rosa che favorisce leinpotrebbe mettere in pericolo l’economia, abbassare il tasso di natalità e svantaggiare gli uomini. È questa infatti la denuncia contenuta in un rapporto redatto da un watchdog del Parlamento e considerato vicino al premier Viktor, scrive il Guardian online. Secondo gli autori del documento, lesono sovrarappresentate nell’superiore ungherese e avvertono che un aumento delle laureate potrebbe rendere lemeno propense a sposarsi e ad avere figli. Il rapporto Il premier ...

