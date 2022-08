Un’estate di acquisti, +9,5% rispetto al 2021: «Tutta la stagione ok». Saldi fino a martedì (Di domenica 28 agosto 2022) Il bilancio. Negozianti della città soddisfatti, centri commerciali affollati: nonostante le difficoltà del periodo, segnali positivi. Leggi su ecodibergamo (Di domenica 28 agosto 2022) Il bilancio. Negozianti della città soddisfatti, centri commerciali affollati: nonostante le difficoltà del periodo, segnali positivi.

FRANCES35787030 : RT @NicolaLatini1: @fcin1908it Un lavorone quest' estate per la nostra dirigenza...4 acquisti a giugno ( 3 riserve) e una merda a fine agos… - FCattarina : @FcInterNewsit Abbiamo fatto un pre campionato che avrebbe dovuto far capire la pochezza del gioco e tutti i limiti… - NicolaLatini1 : @fcin1908it Un lavorone quest' estate per la nostra dirigenza...4 acquisti a giugno ( 3 riserve) e una merda a fine… - Open_gol : Un'altra estate di calciomercato con acquisti da centinaia di milioni di euro. Scopriamo i più costosi - xcvrlo : @P3LUSO_C1RO vabbè ma se il #Napoli non avesse avuto appeal nemmeno si sarebbero avvicinati #Navas e #Ronaldo… Inol… -