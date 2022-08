“Una Vita”, anticipazioni del 28 agosto: l’offerta di Josè a Ramon (Di domenica 28 agosto 2022) “Una Vita”, ritorna oggi 28 agosto a partire dalle 14:20 su Canale 5 con un nuovo episodio della soap spagnola. “Una Vita”, trama ed anticipazioni del 28 agosto una Vita 28 agostoDavid convince Manas a sparire dalla circolazione, dopodiché informa Lolita, Fabiana e Pascual che è Aurelio Quesada a volersi impossessare dei loro locali. Servante e Jacinto cercano di vendere il succo fatto con le arance che ha regalato loro Pascual, ma Fabiana e Inma li sorprendono e li costringono a rinunciare. Ramon riceve tramite Josè un’offerta molto bassa per i terreni di Huelva, ma decide di accettare comunque; Lolita lo scopre e gli chiede spiegazioni, ma lui taglia corto. Nel cast: Montserrat Alcoverro, Juan Gareda, Elena Gonzales, Rubén ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 28 agosto 2022) “Una”, ritorna oggi 28a partire dalle 14:20 su Canale 5 con un nuovo episodio della soap spagnola. “Una”, trama eddel 28una28David convince Manas a sparire dalla circolazione, dopodiché informa Lolita, Fabiana e Pascual che è Aurelio Quesada a volersi impossessare dei loro locali. Servante e Jacinto cercano di vendere il succo fatto con le arance che ha regalato loro Pascual, ma Fabiana e Inma li sorprendono e li costringono a rinunciare.riceve tramiteun’offerta molto bassa per i terreni di Huelva, ma decide di accettare comunque; Lolita lo scopre e gli chiede spiegazioni, ma lui taglia corto. Nel cast: Montserrat Alcoverro, Juan Gareda, Elena Gonzales, Rubén ...

