Una vetta da scalare | il Monumento all’Alpino di Bergamo e la sua tumultuosa realizzazione

Bergamo. "Le penne nere bergamasche questo Monumento dedicano all'inclita memoria degli alpini d'ogni grado e specialità, caduti combattendo, morti in prigionia, dispersi". Recita così la pergamena inserita il 31 gennaio 1960 all'interno della prima pietra del Monumento all'Alpino di Bergamo. Simbolo del legame che unisce il capoluogo orobico alle Penne Nere, l'opera svetta all'interno dell'omonimo piazzale offrendo così un importante contributo nel coltivare la memoria dei caduti delle due Guerre Mondiali. Nonostante la sua imponenza, il Monumento nasconde dentro di sé una storia tribolata che l'ha condotto alla sua realizzazione nei pressi dell'Istituto Tecnico Commerciale e Turistico Statale "Vittorio Emanuele II".

