“Una cosa mai vista prima”. Maglie teme i tumulti, esplode la crisi dell'energia (Di domenica 28 agosto 2022) "Gli italiani arrabbiati come in questo periodo li ho visti raramente. Se fossi in Giorgia Meloni mi arrabbierei un po' di più”. A parlare nel corso dell'edizione del 28 agosto di Controcorrente, il programma televisivo di Rete4 condotto da Veronica Gentili, è Maria Giovanna Maglie, che approfondisce la tematica dell'emergenza del gas: “Rispetto alla questione energetica hai - dice la giornalista bacchettando Gentili - avuto un lapsus all'inizio della trasmissione, hai parlato di clima d'allarme, ma c'è poco di clima di allarme, l'allarme ci sta attaccato al posteriore e dobbiamo correre rapidamente, è il problema numero uno, non vogliamo accettare la realtà. Se i partiti finalmente hanno capito”. “Calenda - continua Maglie - ha detto di sospendere la campagna elettorale, perché Carlo Calenda fa ... Leggi su iltempo (Di domenica 28 agosto 2022) "Gli italiani arrabbiati come in questo periodo li ho visti raramente. Se fossi in Giorgia Meloni mi arrabbierei un po' di più”. A parlare nel corso'edizione del 28 agosto di Controcorrente, il programma televisivo di Rete4 condotto da Veronica Gentili, è Maria Giovanna, che approfondisce la tematica'emergenza del gas: “Rispetto alla questione energetica hai - dice la giornalista bacchettando Gentili - avuto un lapsus all'inizioa trasmissione, hai parlato di clima d'allarme, ma c'è poco di clima di allarme, l'allarme ci sta attaccato al posteriore e dobbiamo correre rapidamente, è il problema numero uno, non vogliamo accettare la realtà. Se i partiti finalmente hanno capito”. “Calenda - continua- ha detto di sospendere la campagna elettorale, perché Carlo Calenda fa ...

