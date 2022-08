Un Posto Al Sole anticipazioni: Niko e Manuela, decisione drastica in vista (Di domenica 28 agosto 2022) Le anticipazioni di Un Posto Al Sole ci svelano che Niko e Manuela saranno ai ferri corti. Cosa accadrà tra loro nelle prossime puntate? Niko e Manuela Un Posto Al Sole Direttanews.com 26 06 22 (Raiplay screenshot)Un Posto Al Sole si é fermato e non va in onda per la consueta pausa estiva, le puntate saranno trasmesse regolarmente a partire da domani Lunedì 29 agosto. Scopriamo insieme qualche anticipazione della soap napoletana, che va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20:45. L’attesa è quasi finita e finalmente domani torneranno in onda le vicende dei protagonisti di Napoli. Gli abitanti di Palazzo Palladini rientreranno dalle ferie e quelli già presenti verranno ... Leggi su direttanews (Di domenica 28 agosto 2022) Ledi UnAlci svelano chesaranno ai ferri corti. Cosa accadrà tra loro nelle prossime puntate?UnAlDirettanews.com 26 06 22 (Raiplay screenshot)UnAlsi é fermato e non va in onda per la consueta pausa estiva, le puntate saranno trasmesse regolarmente a partire da domani Lunedì 29 agosto. Scopriamo insieme qualche anticipazione della soap napoletana, che va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20:45. L’attesa è quasi finita e finalmente domani torneranno in onda le vicende dei protagonisti di Napoli. Gli abitanti di Palazzo Palladini rientreranno dalle ferie e quelli già presenti verranno ...

