Un posto al sole, anticipazioni dal 29 agosto al 2 settembre 2022: shock a Palazzo Palladini (Di domenica 28 agosto 2022) Un posto al sole torna finalmente in onda con la nuova stagione a partire da lunedì 29 agosto 2022, sempre su Rai 3 alle ore 20,50. Stando alle anticipazioni settimanali della soap opera partenopea, a Palazzo Palladini regneranno panico, ansia e shock dopo che si sarà diffusa la notizia della sparatoria ai danni di Susanna e Viola per opera di Lello Valsano. Il pericoloso criminale, infatti, braccato dalla polizia e privo ormai anche dell'appoggio dei suoi vecchi complici, ha deciso di compiere un gesto terribile contro le due donne per vendicarsi di Eugenio Nicotera e di Raffaele Giordano. Tutti saranno in attesa di notizie, mentre Franco si attiverà immediatamente per rintracciare Valsano e assicurarlo finalmente alla giustizia. L'uomo si avvarrà ... Leggi su tvpertutti (Di domenica 28 agosto 2022) Unaltorna finalmente in onda con la nuova stagione a partire da lunedì 29, sempre su Rai 3 alle ore 20,50. Stando allesettimanali della soap opera partenopea, aregneranno panico, ansia edopo che si sarà diffusa la notizia della sparatoria ai danni di Susanna e Viola per opera di Lello Valsano. Il pericoloso criminale, infatti, braccato dalla polizia e privo ormai anche dell'appoggio dei suoi vecchi complici, ha deciso di compiere un gesto terribile contro le due donne per vendicarsi di Eugenio Nicotera e di Raffaele Giordano. Tutti saranno in attesa di notizie, mentre Franco si attiverà immediatamente per rintracciare Valsano e assicurarlo finalmente alla giustizia. L'uomo si avvarrà ...

