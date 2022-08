Un Medico in famiglia, che cosa fanno oggi i protagonisti dell’amatissima serie tv? (Di domenica 28 agosto 2022) Chi non ricorda l’amatissima serie Un Medico in famiglia? dopo anni di distanza, ecco cosa fanno oggi i protagonisti della serie Tv di Rai 1. Un Medico in famiglia è andato in onda su Rai 1 dal 6 dicembre 1998 al 24 novembre 2016, ed è una serie basata sul format della serie spagnola Médico de L'articolo proviene da CheSuccede.it. Leggi su chesuccede (Di domenica 28 agosto 2022) Chi non ricorda l’amatissimaUnin? dopo anni di distanza, eccodellaTv di Rai 1. Uninè andato in onda su Rai 1 dal 6 dicembre 1998 al 24 novembre 2016, ed è unabasata sul format dellaspagnola Médico de L'articolo proviene da CheSuccede.it.

FlavioZonca : @deb_first1 Non si è ammalata di covid giusto? Dico che i vaccini che non poteva rifiutarsi di fare hanno dato supp… - diamantelei1 : @il_pat @1Marzia2 @dxdanny68 ma cosa dice ?? A dicembre abbiamo fatto il Covid in 5 in famiglia, ognuno di noi ha ri… - Danze079 : @a_meluzzi Non vorrei essere un Medico di Famiglia ???????????? - Sara04400782 : RT @amolaquila: Io non ho capito bene, ma in Italia, quando ha difficoltà, prima va a Medico di Famiglia e poi se ha bisogno va a chirurgo,… - PsycheMax : @amolaquila Primo passo: medico di famiglia. Se la situazione è urgente, il medico indicherà come fare per avere vi… -