Un altro domani, anticipazioni dal 29 agosto al 2 settembre 2022: buone notizie per Julia (Di domenica 28 agosto 2022) Il piano di fuga di Kiros e Carmen sarà il fulcro delle prossime puntate di Un altro domani, come raccontano le anticipazioni dal 29 agosto al 3 settembre 2022. La giovane Villanueva, infatti, apprenderà da Francisco che sposando Victor verranno azzerati i suoi ingenti debiti con Ventura, ma lei, innamorata di Kiros, non avrà intenzione di sottostare a questo ricatto. Nel frattempo, Sergio metterà in contatto Julia con Leticia, la proprietaria di un famosissimo negozio di mobili di Madrid, la quale rimarrà impressionata da un mobile che la Infante ha dipinto a mano e le proporrà di collaborare con lei. Julia, però, dovrà rifiutare la sua proposta in quanto l'imprenditrice le imporrà di trasferire la bottega a Madrid ed assumere dei nuovi ... Leggi su tvpertutti (Di domenica 28 agosto 2022) Il piano di fuga di Kiros e Carmen sarà il fulcro delle prossime puntate di Un, come raccontano ledal 29al 3. La giovane Villanueva, infatti, apprenderà da Francisco che sposando Victor verranno azzerati i suoi ingenti debiti con Ventura, ma lei, innamorata di Kiros, non avrà intenzione di sottostare a questo ricatto. Nel frattempo, Sergio metterà in contattocon Leticia, la proprietaria di un famosissimo negozio di mobili di Madrid, la quale rimarrà impressionata da un mobile che la Infante ha dipinto a mano e le proporrà di collaborare con lei., però, dovrà rifiutare la sua proposta in quanto l'imprenditrice le imporrà di trasferire la bottega a Madrid ed assumere dei nuovi ...

borghi_claudio : Come immaginavo la rubrica 'come fare per lasciare a casa un piddino' ha riscosso successo. Pare che domani… - AntoVitiello : Verso #MilanBologna. Nella sfida di domani sera contro gli emiliani, #SanSiro sarà tutto esaurito: attesi 70mila sp… - GiuseppeConteIT : In questi giorni mi pare ci sia un’ostinata ricerca di polemiche ad uso elettorale, legate per lo più a temi lontan… - domenicobas62 : RT @borghi_claudio: Come immaginavo la rubrica 'come fare per lasciare a casa un piddino' ha riscosso successo. Pare che domani @LaVeritaWe… - LMilan_07 : @GRealta Per me il santo padre Pioli potrebbe dire anche 'voglio un altro portiere', 'vorrei giocare con uno struzz… -