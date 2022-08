Ultime Notizie – Terremoto oggi Basilicata, tre scosse in provincia di Potenza (Di domenica 28 agosto 2022) Una scossa di Terremoto è stata avvertita oggi dagli abitanti di Vietri di Potenza, in Basilicata. L’Ingv ha registrato il sisma alle 11.10, con magnitudo 3.0, con epicentro a due chilometri a nord del Comune potentino, limitrofo al confine con la Campania. Secondo le rilevazioni, la scossa è stata rilevata a 10 chilometri di profondità. Non si registrano danni. Sempre questa mattina altre due scosse sono state registrate alle 11.01, sempre con epicentro a Vietri, di magnitudo 2.1, e alle 11.39, con epicentro a Balvano, di magnitudo 2.2. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di domenica 28 agosto 2022) Una scossa diè stata avvertitadagli abitanti di Vietri di, in. L’Ingv ha registrato il sisma alle 11.10, con magnitudo 3.0, con epicentro a due chilometri a nord del Comune potentino, limitrofo al confine con la Campania. Secondo le rilevazioni, la scossa è stata rilevata a 10 chilometri di profondità. Non si registrano danni. Sempre questa mattina altre duesono state registrate alle 11.01, sempre con epicentro a Vietri, di magnitudo 2.1, e alle 11.39, con epicentro a Balvano, di magnitudo 2.2. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

