Ultime Notizie – Renzi | “Letta voleva agenda Draghi è finito con agenda Fratoianni”

"Enrico Letta non ne sta azzeccando una neanche per sbaglio. voleva l'agenda Draghi ed è finito con l'agenda Fratoianni". Lo ha detto il leader di Italia Viva Matteo Renzi a Viareggio, a Gli incontri del Principe. "Calenda incoerente? Ha fatto un errore a fare l'accordo con Letta, ha cambiato idea ed ha fatto bene. Se accetto di fare un passo di lato – ha aggiunto Renzi – è perché credo che il progetto politico sia molto più grande degli screzi caratteriali".

