Ultime Notizie – Papa all’Aquila: “C’è tutto da ricostruire e si fa insieme” (Di domenica 28 agosto 2022) Il Papa è arrivato all’Aquila per la visita pastorale. Intorno alle 8.45, l’incontro con le famiglie delle 309 vittime del terremoto del 6 aprile 2009, che distrusse la città. “?Abbraccio tutta la città, ringrazio anche le autorità, i carcerati, tutti, il popolo di Dio. Voglio esprimere la mia vicinanza alle famiglie vittime del terremoto. Vi ringrazio per la testimonianza di fede”, dice Francesco. “Pure nel dolore e nello smarrimento – osserva – avere fissato il vostro sguardo in Cristo. Uno di voi mi ha scritto e mi diceva che aveva perso i suoi due figli adolescenti. E come questo, tanti altri. I vostri cari sono passati dal tempo all’eternità. La morte – ha scandito Bergoglio – non può spezzare l’amore. Ma il dolore c’è. Le belle parole aiutano ma il dolore resta, solo la vicinanza, l’affetto, il camminare insieme. O siamo popolo ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di domenica 28 agosto 2022) Ilè arrivatoper la visita pastorale. Intorno alle 8.45, l’incontro con le famiglie delle 309 vittime del terremoto del 6 aprile 2009, che distrusse la città. “?Abbraccio tutta la città, ringrazio anche le autorità, i carcerati, tutti, il popolo di Dio. Voglio esprimere la mia vicinanza alle famiglie vittime del terremoto. Vi ringrazio per la testimonianza di fede”, dice Francesco. “Pure nel dolore e nello smarrimento – osserva – avere fissato il vostro sguardo in Cristo. Uno di voi mi ha scritto e mi diceva che aveva perso i suoi due figli adolescenti. E come questo, tanti altri. I vostri cari sono passati dal tempo all’eternità. La morte – ha scandito Bergoglio – non può spezzare l’amore. Ma il dolore c’è. Le belle parole aiutano ma il dolore resta, solo la vicinanza, l’affetto, il camminare. O siamo popolo ...

