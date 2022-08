Ultime Notizie – Montella contro Balotelli, lite in campo: cosa è successo – Video (Di domenica 28 agosto 2022) lite tra Mario Balotelli e Vincenzo Montella, con rissa sfiorata al termine della partita. Alta tensione alla fine della partita che l’Adana Demirspor – formazione allenata dal tecnico italiano e nella quale milita Supermario – ha vinto per 1-0 contro l’Umranyespor conquistando il secondo posto nel campionato turco. Balotelli, partito dalla panchina, nel finale di partita ha sbagliato un passaggio e avrebbe innescato il rimprovero da parte dell’allenatore: da lì, dopo il fischio finale, le scintille con il rischio di un corpo a corpo evitato solo per l’intervento di giocatori e membri dello staff tecnico. Maç sonunda teknik direktör Vincenzo Montella, sinirli bir ?ekilde Balotelli’nin üzerine yürüdü! Anl?k goller ve canl? yay?nlar için: @goalforza ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di domenica 28 agosto 2022)tra Marioe Vincenzo, con rissa sfiorata al termine della partita. Alta tensione alla fine della partita che l’Adana Demirspor – formazione allenata dal tecnico italiano e nella quale milita Supermario – ha vinto per 1-0l’Umranyespor conquistando il secondo posto nel campionato turco., partito dalla panchina, nel finale di partita ha sbagliato un passaggio e avrebbe innescato il rimprovero da parte dell’allenatore: da lì, dopo il fischio finale, le scintille con il rischio di un corpo a corpo evitato solo per l’intervento di giocatori e membri dello staff tecnico. Maç sonunda teknik direktör Vincenzo, sinirli bir ?ekilde’nin üzerine yürüdü! Anl?k goller ve canl? yay?nlar için: @goalforza ...

sole24ore : ?? «Il problema più grave è la produzione delle armi: se si fermasse per un anno con quei soldi si risolverebbero pr… - Agenzia_Ansa : DATI COVID | Sono 21.805 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore. Le vittime sono 80. Il tasso scende al 13,8%… - Corriere : Via al deposito delle liste, Italexit di Paragone raggiunge le firme - Corriere : Di Maio: «Azzerare Iva su beni di prima necessità e salario equo» - ProgeuAPS : L'UE in pillole è tornata! ?? ?? Come ogni fine settimana la nostra rubrica ti informa su tutte le ultime novità dal… -