Ultime Notizie – Giorgio Minisini | morto il papà Roberto | aveva 56 anni

Grave lutto per il campione europeo e mondiale di nuoto artistico Giorgio Minisini, per la prematura scomparsa del padre Roberto a soli 56 anni. Lo rende noto la Federnuoto con un comunicato pubblicato sul sito ufficiale. Roberto Minisini, giudice internazionale, proprio in questi giorni era impegnato ai campionati europei tra élite e master, a Roma. Lascia la moglie Susanna De Angelis, ex sincronette ed allenatrice, e gli altri figli Diana (30 anni) e Marco (28).

