Ultime Notizie – Gas, Medvedev a Ue: "Prezzi saliranno a 5mila euro per 1000 metri cubi" (Di domenica 28 agosto 2022) Soffia come al solito sul fuoco l'ex Presidente russo e ora vice presidente del Consiglio di sicurezza Dmitry Medvedev. I Prezzi del gas in europa, ha detto in un post sul suo canale Telegram, raggiungeranno entro la fine dell'anno i 5mila euro per mille metri cubi (ora sono a 3.500). "Ai capi di Stato e di governo dei Paesi dell'Unione europea, in relazione all'aumento dei Prezzi del gas a 3.500 euro per mille metri cubi, sono costretto a rivedere al rialzo le previsioni sui Prezzi a 5mila euro entro la fine del 2022. Caldi saluti", ha scritto. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

