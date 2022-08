Ultime Notizie – Elezioni 2022, Follini: “Gli ‘abiti giusti’ per centrodestra e centrosinistra” (Di domenica 28 agosto 2022) “Dovessimo prendere sul serio i sondaggi verrebbe da dire che si apprestano quasi tutti a cambiare, o addirittura a capovolgere, il loro mestiere e le loro abitudini. Infatti, il partito, e la leader, che sembrano predestinati alla vittoria vengono dai territori della protesta. Mentre il partito, e il leader, che sembrano avviarsi all’opposizione hanno alle spalle una lunga consuetudine di governo. Così, per gli uni si tratterebbe ora di dismettere i panni della denuncia troppo facile e demagogica per indossare abiti governativi assai più consoni e castigati. E per gli altri, all’opposto, di appendere nell’armadio il doppiopetto ministeriale senza sentirsene troppo denudati. Sono le logiche dell’alternanza, si dirà. Ma quelle logiche hanno appunto un costo. Esse implicano una trasformazione, che non sempre è così facile; e tantomeno quando non vi si è abituati. Così, viene da ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di domenica 28 agosto 2022) “Dovessimo prendere sul serio i sondaggi verrebbe da dire che si apprestano quasi tutti a cambiare, o addirittura a capovolgere, il loro mestiere e le loro abitudini. Infatti, il partito, e la leader, che sembrano predestinati alla vittoria vengono dai territori della protesta. Mentre il partito, e il leader, che sembrano avviarsi all’opposizione hanno alle spalle una lunga consuetudine di governo. Così, per gli uni si tratterebbe ora di dismettere i panni della denuncia troppo facile e demagogica per indossare abiti governativi assai più consoni e castigati. E per gli altri, all’opposto, di appendere nell’armadio il doppiopetto ministeriale senza sentirsene troppo denudati. Sono le logiche dell’alternanza, si dirà. Ma quelle logiche hanno appunto un costo. Esse implicano una trasformazione, che non sempre è così facile; e tantomeno quando non vi si è abituati. Così, viene da ...

sole24ore : ?? «Il problema più grave è la produzione delle armi: se si fermasse per un anno con quei soldi si risolverebbero pr… - Agenzia_Ansa : DATI COVID | Sono 21.805 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore. Le vittime sono 80. Il tasso scende al 13,8%… - Corriere : Via al deposito delle liste, Italexit di Paragone raggiunge le firme - FilippoCarmigna : RT @sole24ore: Coronavirus ultime notizie. Iss, per no vax fino a 6 volte più alto rischio morte, 4 volte intensiva - TuttoASRoma : JUVENTUS-ROMA Le pagelle dei giornali -