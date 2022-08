Ultime Notizie – Elezioni 2022, Berlusconi: “Via vincoli e burocrazia per creare lavoro” – Video (Di domenica 28 agosto 2022) “La riforma della burocrazia” è “una riforma indispensabile, affinché l’Italia possa tornare ad essere un Paese in cui si fa impresa, si investe, si fanno utili e si crea lavoro. Per arrivare a questo, dobbiamo assolutamente dire basta alle autorizzazioni preventive, che oggi sono necessarie per far partire qualsiasi attività imprenditoriale. Autorizzazioni, che i comuni e le altre autorità preposte ci rilasciano con molta difficoltà e con gravi ritardi”. Così Silvio Berlusconi in un Video sui social. “Chi vorrà aprire un’azienda o un negozio, chi vorrà costruire o anche solo ristrutturare un immobile, con la nostra riforma potrà farlo senza attese e senza intoppi. Basterà mandare una lettera raccomandata al Comune, o alle altre Istituzioni interessate e si potrà partire subito con i lavori. Naturalmente ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di domenica 28 agosto 2022) “La riforma della” è “una riforma indispensabile, affinché l’Italia possa tornare ad essere un Paese in cui si fa impresa, si investe, si fanno utili e si crea. Per arrivare a questo, dobbiamo assolutamente dire basta alle autorizzazioni preventive, che oggi sono necessarie per far partire qualsiasi attività imprenditoriale. Autorizzazioni, che i comuni e le altre autorità preposte ci rilasciano con molta difficoltà e con gravi ritardi”. Così Silvioin unsui social. “Chi vorrà aprire un’azienda o un negozio, chi vorrà costruire o anche solo ristrutturare un immobile, con la nostra riforma potrà farlo senza attese e senza intoppi. Basterà mandare una lettera raccomandata al Comune, o alle altre Istituzioni interessate e si potrà partire subito con i lavori. Naturalmente ...

sole24ore : ?? «Il problema più grave è la produzione delle armi: se si fermasse per un anno con quei soldi si risolverebbero pr… - Agenzia_Ansa : DATI COVID | Sono 21.805 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore. Le vittime sono 80. Il tasso scende al 13,8%… - Corriere : Via al deposito delle liste, Italexit di Paragone raggiunge le firme - junews24com : Mercato Juve, non solo Paredes: un altro acquisto in programma - - CorriereCitta : Allerta meteo a Roma e nel Lazio, domenica di temporali: le zone colpite, le previsioni di oggi -