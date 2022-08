Ultime Notizie – Covid oggi Lombardia, 2.366 contagi e 15 morti: bollettino 28 agosto (Di domenica 28 agosto 2022) Sono 2.366 i nuovi contagi da coronavirus oggi 28 agosto 2022 in Lombardia, secondo dati e numeri dell’ultimo bollettino Covid-19 della Regione. Si registrano altri 15 morti. I nuovi casi di positività a fronte di 16.822 tamponi effettuati, di cui è risultato positivo il 14%. In totale 42.204 vittime nella Regione da inizio pandemia. I pazienti in terapia intensiva sono 21, uno meno di ieri. Cala anche il numero dei ricoverati nei reparti Covid ordinari: oggi 673, 13 meno di 24 ore fa. Nel territorio metropolitano di Milano i contagi sono oggi 623. Seguono le province di Brescia (+361), Bergamo (+245), Monza e Brianza (+200), Varese (+196), Pavia (+162), Como (+147) e Mantova (+102). Incremento a ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di domenica 28 agosto 2022) Sono 2.366 i nuovida coronavirus282022 in, secondo dati e numeri dell’ultimo-19 della Regione. Si registrano altri 15. I nuovi casi di positività a fronte di 16.822 tamponi effettuati, di cui è risultato positivo il 14%. In totale 42.204 vittime nella Regione da inizio pandemia. I pazienti in terapia intensiva sono 21, uno meno di ieri. Cala anche il numero dei ricoverati nei repartiordinari:673, 13 meno di 24 ore fa. Nel territorio metropolitano di Milano isono623. Seguono le province di Brescia (+361), Bergamo (+245), Monza e Brianza (+200), Varese (+196), Pavia (+162), Como (+147) e Mantova (+102). Incremento a ...

