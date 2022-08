Ultime Notizie – Covid oggi Italia, 17.647 contagi e 41 morti: bollettino 28 agosto (Di domenica 28 agosto 2022) Numeri del Covid in Italia, regione per regione, nel bollettino di Protezione Civile e ministero della Salute Sono 17.647 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, 28 agosto 2022, secondo i dati e i numeri Covid – regione per regione – del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 41 morti. I tamponi processati, tra antigenici e molecolari, sono 117.767, che portano il tasso di positività al 15%. In calo i ricoveri (-40) mentre si registra un aumento nelle terapie intensive (+2 per un totale di 229). Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di domenica 28 agosto 2022) Numeri delin, regione per regione, neldi Protezione Civile e ministero della Salute Sono 17.647 i nuovida Coronavirus in, 282022, secondo i dati e i numeri– regione per regione – deldella Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 41. I tamponi processati, tra antigenici e molecolari, sono 117.767, che portano il tasso di positività al 15%. In calo i ricoveri (-40) mentre si registra un aumento nelle terapie intensive (+2 per un totale di 229). Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

