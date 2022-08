Ultime Notizie – Covid oggi Abruzzo, 636 contagi: bollettino 28 agosto (Di domenica 28 agosto 2022) Sono 636 i nuovi contagi da coronavirus oggi 28 agosto 2022 in Abruzzo, secondo dati e numeri dell’ultimo bollettino Covid-19 della Regione. Nessun nuovo decesso. Nel dettaglio, oggi in Abruzzo si registrano 636 nuovi positivi, eseguiti 931 tamponi molecolari e 3.660 test antigenici. Non sono stati segnalati decessi mentre sono 507.366 i guariti (+357), 26.256 gli attualmente positivi (+279) di cui 148 (-6) ricoverati in area medica; 8 (+2) in terapia intensiva. I nuovi positivi, 108.446, sono residenti nelle province dell’Aquila (+139), di Chieti (+152), di Pescara (+138), di Teramo (+126), fuori regione (+31) e in accertamento (+50). Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di domenica 28 agosto 2022) Sono 636 i nuovida coronavirus282022 in, secondo dati e numeri dell’ultimo-19 della Regione. Nessun nuovo decesso. Nel dettaglio,insi registrano 636 nuovi positivi, eseguiti 931 tamponi molecolari e 3.660 test antigenici. Non sono stati segnalati decessi mentre sono 507.366 i guariti (+357), 26.256 gli attualmente positivi (+279) di cui 148 (-6) ricoverati in area medica; 8 (+2) in terapia intensiva. I nuovi positivi, 108.446, sono residenti nelle province dell’Aquila (+139), di Chieti (+152), di Pescara (+138), di Teramo (+126), fuori regione (+31) e in accertamento (+50). Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

