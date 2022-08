Ultime Notizie – Caro energia, Salvini: “Armistizio tra partiti”. Calenda: “Vediamoci domani” (Di domenica 28 agosto 2022) Sul Caro energia “chiedo di convocare un Cdm la prossima settimana e riunire il Parlamento ai primi di settembre. Propongo ai leader delle forze politiche un Armistizio. La politica si fermi, si riunisca e firmi un impegno”. Così Matteo Salvini in una conferenza stampa a Corigliano Rossano. “Occorre agire subito, non c’è tempo. C’è chi dice ‘aspettiamo dopo le elezioni’. Non si può fare. Aspettare un mese e mezzo è tardi e nel frattempo rischiamo una strage di aziende” dice il leader della Lega. “Meno male. Almeno uno c’è arrivato – commenta Carlo Calenda su Twitter – Dopo quattro giorni di insulti ma c’è arrivato. Chiamatelo Armistizio o time out. È la stessa cosa. Vediamoci domani e proviamo a trovare un accordo per evitare il disastro: Enrico ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di domenica 28 agosto 2022) Sul“chiedo di convocare un Cdm la prossima settimana e riunire il Parlamento ai primi di settembre. Propongo ai leader delle forze politiche un. La politica si fermi, si riunisca e firmi un impegno”. Così Matteoin una conferenza stampa a Corigliano Rossano. “Occorre agire subito, non c’è tempo. C’è chi dice ‘aspettiamo dopo le elezioni’. Non si può fare. Aspettare un mese e mezzo è tardi e nel frattempo rischiamo una strage di aziende” dice il leader della Lega. “Meno male. Almeno uno c’è arrivato – commenta Carlosu Twitter – Dopo quattro giorni di insulti ma c’è arrivato. Chiamateloo time out. È la stessa cosa.e proviamo a trovare un accordo per evitare il disastro: Enrico ...

