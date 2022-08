Ultime Notizie – Caro energia, Calenda: "Salvini ci è arrivato, troviamo intesa" (Di domenica 28 agosto 2022) (Adnkronos) – “Meno male. Almeno uno c’è arrivato. Dopo quattro giorni di insulti ma c’è arrivato. Chiamatelo armistizio o time out. È la stessa cosa. Vediamoci domani e proviamo a trovare un accordo per evitare il disastro: Enrico Letta, Giorgia Meloni, Giuseppe Conte”. Così Carlo Calenda su twitter commenta le parole di Matteo Salvini che oggi chiede alla politica di dare mandato pieno a Draghi per dare soldi alle imprese che producono energia e chiedere in cambio che mettano un tetto al prezzo delle bollette, come ha fatto la Francia di Macron. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di domenica 28 agosto 2022) (Adnkronos) – “Meno male. Almeno uno c’è. Dopo quattro giorni di insulti ma c’è. Chiamatelo armistizio o time out. È la stessa cosa. Vediamoci domani e proviamo a trovare un accordo per evitare il disastro: Enrico Letta, Giorgia Meloni, Giuseppe Conte”. Così Carlosu twitter commenta le parole di Matteoche oggi chiede alla politica di dare mandato pieno a Draghi per dare soldi alle imprese che produconoe chiedere in cambio che mettano un tetto al prezzo delle bollette, come ha fatto la Francia di Macron. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

