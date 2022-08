Ucraina, Financial Times: Ue pronta a sospendere accordo visti con Russia (Di domenica 28 agosto 2022) (Adnkronos) – L’Unione europea sarebbe pronta a sospendere l’accordo sui visti con Mosca. Lo riporta il ‘Financial Times’, citando funzionari europei. Secondo il quotidiano finanziario britannico, i ministri degli Esteri dell’Unione, già nella riunione in programma la prossima settimana a Praga, sosterranno la sospensione dell’accordo di facilitazione dei visti tra Ue e Russia. Una richiesta venuta da molti Paesi europei, per impedire ai cittadini russi di recarsi in Europa con visti turistici. Se infatti – spiega il ‘Financial Times’ – alcuni Paesi, come Repubblica Ceca e Polonia, hanno smesso di rilasciare i visti, dopo l’invasione dell’Ucraina, ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 28 agosto 2022) (Adnkronos) – L’Unione europea sarebbel’suicon Mosca. Lo riporta il ‘’, citando funzionari europei. Secondo il quotidiano finanziario britannico, i ministri degli Esteri dell’Unione, già nella riunione in programma la prossima settimana a Praga, sosterranno la sospensione dell’di facilitazione deitra Ue e. Una richiesta venuta da molti Paesi europei, per impedire ai cittadini russi di recarsi in Europa conturistici. Se infatti – spiega il ‘’ – alcuni Paesi, come Repubblica Ceca e Polonia, hanno smesso di rilasciare i, dopo l’invasione dell’, ...

