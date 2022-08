Turchia, Montella arriva quasi alle mani con Mario Balotelli: lo allontana il suo staff – VIDEO (Di domenica 28 agosto 2022) Ancora non è definito il futuro di Mario Balotelli. L’attaccante italiano, al centro di diverse voci (soprattutto sul Sion) e in concorrenza col nuovo arrivato Dzyuba, ha – per il momento – cominciato la stagione con l’Adana Demispor, la squadra turca che ha affrontato anche il Napoli nel precampionato. Ieri, però, l’ex 45 dell’Inter e del Milan è rimbalzato al centro delle cronache per un’accesa discussione che ha avuto con l’allenatore, l’aeroplanino Vincenzo Montella, al termine della partita che l’Adana ha vinto contro l’Ümraniyespor. Balotelli – Montella Kavgas? pic.twitter.com/TbIpNANNDc — Lord Sinov (@Balotellivekil) August 27, 2022 Ebbene, le immagini hanno fatto il giro del web. E testimoniano di un Vincenzo Montella assai ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 28 agosto 2022) Ancora non è definito il futuro di. L’attaccante italiano, al centro di diverse voci (soprattutto sul Sion) e in concorrenza col nuovoto Dzyuba, ha – per il momento – cominciato la stagione con l’Adana Demispor, la squadra turca che ha affrontato anche il Napoli nel precampionato. Ieri, però, l’ex 45 dell’Inter e del Milan è rimbalzato al centro delle cronache per un’accesa discussione che ha avuto con l’natore, l’aeroplanino Vincenzo, al termine della partita che l’Adana ha vinto contro l’Ümraniyespor.Kavgas? pic.twitter.com/TbIpNANNDc — Lord Sinov (@vekil) August 27, 2022 Ebbene, le immagini hanno fatto il giro del web. E testimoniano di un Vincenzoassai ...

napolista : Turchia, #Montella arriva quasi alle mani con #Balotelli: lo allontana il suo staff – VIDEO I due se ne sono dette… - In_his_steps : #Balotelli non cambierà mai Clamoroso Balotelli: lite con Montella dopo una partita in Turchia! - Affaritaliani : Balotelli-Montella: che rissa sul campo tra i due italiani in Turchia! VIDEO -