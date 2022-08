"Troppe donne istruite...": la frase vergognosa della Quartapelle su Salvini, la sinistra è alla frutta (Di domenica 28 agosto 2022) Ancora una volta Matteo Salvini finisce al centro dell'odio di sinistra. Questa volta a metterlo nel mirino è Lia Quartapelle che fa un paragone tra le proposte di Salvini e le politiche portate avanti da Viktor Orban in Ungheria. E lo fa in un modo scomposto con voli pindarici che nulla hanno a che fare con la campagna elettorale. "In Ungheria, secondo un organismo del parlamento, Troppe donne istruite rappresentano un pericolo per la società. Solo qualche giorno fa Salvini diceva di ispirarsi a Orban per le politiche sulla famiglia", scrive la dem su Twitter. Salvini non ha mai detto che le donne istruite possano rappresentare un pericolo per la società. Ma tant'è, a sinistra ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 28 agosto 2022) Ancora una volta Matteofinisce al centro dell'odio di. Questa volta a metterlo nel mirino è Liache fa un paragone tra le proposte die le politiche portate avanti da Viktor Orban in Ungheria. E lo fa in un modo scomposto con voli pindarici che nulla hanno a che fare con la campagna elettorale. "In Ungheria, secondo un organismo del parlamento,rappresentano un pericolo per la società. Solo qualche giorno fadiceva di ispirarsi a Orban per le politiche sulla famiglia", scrive la dem su Twitter.non ha mai detto che lepossano rappresentare un pericolo per la società. Ma tant'è, a...

elio_vito : Orban è preoccupato che ci sono troppe donne che vanno all'Università, io sono preoccupato che lui è il punto di ri… - LiaQuartapelle : In Ungheria, secondo un organismo del parlamento, troppe donne istruite rappresentano un pericolo per la società. S… - chiaragribaudo : “Troppe laureate”. In due parole l'aria che tira in Ungheria, paese che la destra italiana sceglie come modello. Or… - paolacapello3 : RT @elio_vito: Orban è preoccupato che ci sono troppe donne che vanno all'Università, io sono preoccupato che lui è il punto di riferimento… - benjamn_boliche : RT @elio_vito: Orban è preoccupato che ci sono troppe donne che vanno all'Università, io sono preoccupato che lui è il punto di riferimento… -