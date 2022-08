Totti e Blasi tacciono ma a parlare ci pensano ‘gli amici’ Stavolta tocca a quelli di Noemi Bocchi | “Ecco cosa vuole lei”

(Di domenica 28 agosto 2022) Nella separazione in corso tra Ilarye Francescoil grande ‘classico’ degli amici che parlano ai giornali si compie in tutta la sua mestizia. Pare che di discrezione l’entourage della coppia sia proprio a corto e non solo. Perché al settimanale Di Più ora hanno parlato anche gli amici di. Per dire: “non si considera la causa scatenante della rottura tra Ilary ee vorrebbe uscire allo scoperto con lui, smettere di nascondersi, anche perché la loro relazione non è solo un flirt, ma qualdi più importante“. Una girandola di condizionali. Ma come vanno le cose? Impossibile saperlo. Solo quello che vediamo sui social e diventa parte del quadro del gossip può essere raccontato: ...

Gazzetta_it : Nella telenovela Totti-Ilary trova spazio anche il gatto Alfio: dove è finito? - its_Cazzimmosa : @noemiofficial @trash_italiano Ora abbiamo capito perché il bambino scassava il ca**o col laser...sarà stato fan della coppia Totti-Blasi ? - VanityFairIt : Dall’amore al capolinea tra Michelle Hunziker e il sexy chirurgo Giovanni Angiolini al divorzio Shakira-Piqué fino… - SoniaSamoggia : RT @fanpage: Rottura Ilary Blasi - Francesco Totti Noemi Bocchi è pronta a rompere il silenzio e a raccontare la sua verità - infoitcultura : Totti-Blasi: “Noemi non è la causa della separazione”. Parlano gli amici della Bocchi -

Una utente di Twitter ha commentato Noemi scambiandola per la Bocchi, nuova compagna di Francescodopo la separazione dalla moglie Ilary, la reazione della cantante non si è fatta attendere. Noemi scambiata per la nuova compagna di: l'epica reazione Dopo essere diventata virale ...... Noemi Bocchi non sarebbe il motivo legato alla rottura, il pettegolezzo Possono dirsi il triangolo amoroso più chiacchierato dell'estate 2022 Francescoe Ilaryinsieme alla tanto ...In pochi conoscono il vecchio nido d'amore di Francesco Totti ed Ilary Blasi, la super villa in cui hanno vissuto per tanti anni: eccone alcune immagini esclusive.Gli amici di Noemi, presunta fiamma di Francesco Totti, l'hanno difesa in seguito a tutte le voci girate sul web.