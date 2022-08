Toronto vince nel segno degli italiani. Sentite Bernardeschi (Di domenica 28 agosto 2022) Gol di Insigne e Bernardeschi, che si scambiano anche gli assist. Il Toronto vola in MLS e batte Charlotte (2 - 0) grazie ai due italiani. A fine ... Leggi su video.gazzetta (Di domenica 28 agosto 2022) Gol di Insigne e, che si scambiano anche gli assist. Ilvola in MLS e batte Charlotte (2 - 0) grazie ai due. A fine ...

100x100Napoli : [VIDEO] Gran gol di Insigne e il Toronto vince a Charlotte - leclercbatch : Vince il Toronto? Nuovo reaction video. - angiuoniluigi : RT @GoalItalia: Insigne e Bernardeschi non si fermano più in MLS: Toronto vince 2-0 in casa di Charlotte e torna in corsa per un posto ai p… - GoalItalia : Insigne e Bernardeschi non si fermano più in MLS: Toronto vince 2-0 in casa di Charlotte e torna in corsa per un po… - VinceJfc : RT @Guidolino8: Medvedev,Tsitsipas,Alcaraz, Nadal, forse la volta buona di Sinner… Chi vince i master americani? Toronto: Carreno Busta… -