Torna "Quarta Repubblica": ecco gli ospiti e le anticipazioni di lunedì 29 agosto

Il leader di Italia Viva Matteo Renzi e il segretario della Lega Matteo Salvini saranno ospiti di Nicola Porro domani, lunedì 29 agosto, su Retequattro in prima serata nella prima puntata della nuova stagione di "Quarta Repubblica", che parte una settimana prima del previsto per informare i telespettatori su programmi e candidati in vista delle elezioni anticipate del 25 settembre. Tra i temi in primo piano, l'emergenza del caro bollette e le proteste di piazza contro il rigassificatore a Piombino, con un reportage dalla Spagna dove sei impianti assicurano forniture e contenimento dei ...

