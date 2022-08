Torino, Gazzetta: “Granata bella con la Cremonese, Juric convince” (Di domenica 28 agosto 2022) Torino, Gazzetta – Come riporta ad oggi il CdS, la squadra Torino ha dato una bella prova di stile in quel di Cremona con la vittoria. “Superiorità Guardando il Toro, torna alla mente la celebre frase che Pep Guardiola dedicò all’Atalanta (prossima avversaria di Juric): «Giocare contro di lei è come andare dal dentista». Ecco, la Serie A ha trovato un altro dentista: il Toro ti preoccupa prima del via perché sai che sarà una prova fastidiosa e ti fa male durante l’incontro. Per quanto si è visto finora, le partite seguono un copione prestabilito dai Granata. Poi se gli avversari hanno una qualità superiore possono ovviamente vincere, ma la Lazio non ci è riuscita. La Cremonese avrebbe meritato di pareggiare sia contro la Fiorentina sia contro la Roma, ieri invece è ... Leggi su seriea24 (Di domenica 28 agosto 2022)– Come riporta ad oggi il CdS, la squadraha dato unaprova di stile in quel di Cremona con la vittoria. “Superiorità Guardando il Toro, torna alla mente la celebre frase che Pep Guardiola dedicò all’Atalanta (prossima avversaria di): «Giocare contro di lei è come andare dal dentista». Ecco, la Serie A ha trovato un altro dentista: il Toro ti preoccupa prima del via perché sai che sarà una prova fastidiosa e ti fa male durante l’incontro. Per quanto si è visto finora, le partite seguono un copione prestabilito dai. Poi se gli avversari hanno una qualità superiore possono ovviamente vincere, ma la Lazio non ci è riuscita. Laavrebbe meritato di pareggiare sia contro la Fiorentina sia contro la Roma, ieri invece è ...

