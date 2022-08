Tiro a volo | Europei 2022 | oro per Rossi e Resca nel Mixed Team specialità Trap

Leggi su sportface

(Di domenica 28 agosto 2022) Dopo il successo di ieri firmato da Silvana Stanco arriva un altro oro dai Campionatidi, in corso di svolgimento a Larnaca (Cipro). Jessicae Danieledominano la finale del, con una prestazione ai limiti della perfezione contro la coppia turca formata da Sariturk Temizdemir e Tuzun. Sontuosa in particolar modo la prestazione di, che tra le qualificazioni in mattinata e la finale contro i turchi ha colpito 98 piattelli su 100. Gli azzurri avevano conquistato l’accesso in finale per un solo punto sulla Gran Bretagna, ma nell’atto conclusivo non c’è stata storia. Successo che però, a differenza di quello di ieri, non consegna una carta olimpica, dato che ...