The Sandman, Eric Kripke rivela serie che mai fu: "Non avrebbe funzionato" (Di domenica 28 agosto 2022) Il creatore di The Boys e Supernatural Eric Kripke ricorda quando provò a realizzare una serie tv su The Sandman. La prima stagione di The Sandman è stata un successo di pubblico e di critica, contrariamente a quella che sarebbe stata la serie tv sul fumetto mai realizzata da Eric Kripke... Almeno stando alle parole del produttore. Il creatore di The Boys e Supernatural lo ha rivelato su Twitter in risposta a un tweet dello stesso Neil Gaiman, nel quale commentava il progetto legato a Sandman che non vide mai luce dopo che un utente gli aveva chiesto di esprimersi al riguardo. Lo scrittore britannico ha spiegato: "Era una versione televisiva assurda di The Sandman. Ma il problema è che … Leggi su movieplayer (Di domenica 28 agosto 2022) Il creatore di The Boys e Supernaturalricorda quando provò a realizzare unatv su The. La prima stagione di Theè stata un successo di pubblico e di critica, contrariamente a quella che sarebbe stata latv sul fumetto mai realizzata da... Almeno stando alle parole del produttore. Il creatore di The Boys e Supernatural lo hato su Twitter in risposta a un tweet dello stesso Neil Gaiman, nel quale commentava il progetto legato ache non vide mai luce dopo che un utente gli aveva chiesto di esprimersi al riguardo. Lo scrittore britannico ha spiegato: "Era una versione televisiva assurda di The. Ma il problema è che …

GianlucaOdinson : The Sandman: Michael Jackson avrebbe voluto essere Sogno nell'adattamento - - GianlucaOdinson : The Sandman: ecco come l'episodio bonus è rimasto fedele ai fumetti di Neil Gaiman - typofico : Bello The Sandman, una serie fantasy con riflessioni non banali sull'umanità. Bella scrittura, dialoghi, atmosfera… - almostbuttercup : Più vado avanti con la serie ‘The Sandman’ più confondo Sogno con Tananai - badtasteit : #TheSandman: ecco come l'episodio bonus è rimasto fedele ai fumetti di Neil Gaiman -