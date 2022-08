Terza giornata de La Piazza: che futuro per la sinistra Segui la diretta da Ceglie dell'ultima serata di incontri (Di domenica 28 agosto 2022) Terza e ultima serrata de La Piazza. La kermesse ideata e condotta da Angelo Maria Perrino, direttore di Affaritaliani.it, ospiterà questa sera Piera Aiello, candidata con Unione Popolare di Luigi De Magistris; il governatore della Regione Puglia Michele Emiliano; l'ex-ministro Francesco Boccia; l'ex viceministro Stefano Fassina; il capo politico del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte; il leader del Partito Comunista Marco Rizzo Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di domenica 28 agosto 2022)serrata de La. La kermesse ideata e condotta da Angelo Maria Perrino, direttore di Affaritaliani.it, ospiterà questa sera Piera Aiello, candidata con Unione Popolare di Luigi De Magistris; il governatorea Regione Puglia Michele Emiliano; l'ex-ministro Francesco Boccia; l'ex viceministro Stefano Fassina; il capo politico del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte; il leader del Partito Comunista Marco Rizzosu affaritaliani.it

AntoVitiello : La nuova maglia debutterà sabato 27 agosto, quando la squadra maschile affronterà il Bologna a San Siro nella terza… - sportli26181512 : Serie A LIVE: alle 18.30 Verona-Atalanta e Salernitana-Samp, alle 20.45 Lecce-Empoli: Weekend di Serie A no stop. D… - cescu : RT @NumerINTERi: Nell'anno dello scudetto, #Conte fece 1 solo punto alla terza e quarta giornata, pareggiò con la Lazio e perse il derby.… - ellemme68 : @baldanza_sergio Sì,ma se si fanno destabilizzare alla terza giornata di campionato, come ci arriviamo in fondo? ?? - gianpieromarino : RT @NumerINTERi: Nell'anno dello scudetto, #Conte fece 1 solo punto alla terza e quarta giornata, pareggiò con la Lazio e perse il derby.… -