Terremoto oggi Basilicata, tre scosse in provincia di Potenza (Di domenica 28 agosto 2022) (Adnkronos) – Una scossa di Terremoto è stata avvertita oggi dagli abitanti di Vietri di Potenza, in Basilicata. L’Ingv ha registrato il sisma alle 11.10, con magnitudo 3.0, con epicentro a due chilometri a nord del Comune potentino, limitrofo al confine con la Campania. Secondo le rilevazioni, la scossa è stata rilevata a 10 chilometri di profondità. Non si registrano danni. Sempre questa mattina altre due scosse sono state registrate alle 11.01, sempre con epicentro a Vietri, di magnitudo 2.1, e alle 11.39, con epicentro a Balvano, di magnitudo 2.2. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 28 agosto 2022) (Adnkronos) – Una scossa diè stata avvertitadagli abitanti di Vietri di, in. L’Ingv ha registrato il sisma alle 11.10, con magnitudo 3.0, con epicentro a due chilometri a nord del Comune potentino, limitrofo al confine con la Campania. Secondo le rilevazioni, la scossa è stata rilevata a 10 chilometri di profondità. Non si registrano danni. Sempre questa mattina altre duesono state registrate alle 11.01, sempre con epicentro a Vietri, di magnitudo 2.1, e alle 11.39, con epicentro a Balvano, di magnitudo 2.2. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

