Tecnica - Le ' anteriori' che non ti aspetti - FOTO GALLERY

(Di domenica 28 agosto 2022) La trazione anteriore è stata in passato esclusivo appannaggio di auto compatte, per questioni di praticità e di ottimizzazione degli spazi, soprattutto per l'assenza dell'ingombrante albero di trasmissione, che attraversa l'abitacolo alla base (fanno eccezione le elettriche). Lo schema a trazione e motore davanti, oltretutto, veniva in genere riservato a modelli dalla potenza non elevata, per via di alcuni tipici difetti che rendevano le "front-wheel drive" poco adatte a prestazioni elevate, tra cui uno sterzo dalla risposta non ottimale (per pesantezza e diametro di sterzata) e il brusco pattinamento delle ruote motrici in fase di accelerazione. Problemi da tempo risolti sulle moderne tutt'avanti, che oggi trovano largo impiego anche tra i marchi di lusso e in abbinamento a motorizzazioni con potenze vicine o superiori ai 300 CV. Ne parliamo nella nostra galleria d'immagini, dove ...